Состояние мэра Гданьска, раненного ножом, крайне тяжелое

- Врачам удалось реанимировать раненного ножом мэра Гданьска Павла Адамовича, но его состояние по-прежнему крайне тяжелое, заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Я получил информацию, что врачам удалось восстановить работу сердца тяжело раненного мэра Павла Адамовича и есть надежда, но состояние по-прежнему очень тяжелое", - написал А.Дуда в своем Twitter.

Он также добавил, что, несмотря на разные взгляды с П.Адамовичем, сегодня он "безоговорочно" с ним и молится о его здоровье.

Мэр Гданьска П.Адамович был ранен ножом во время благотворительного концерта.

Подозреваемый в нападении был арестован.

Польская телекомпания TVN сообщила, что нападавший кричал со сцены, что он был ошибочно заключен под стражу предыдущим национальным правительством во главе с партией "Гражданская платформа", к которой ранее принадлежал мэр.

По данным полиции, 27-летний подозреваемый в нападении на мэра был судим за ограбления банков.