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03:09 14.01.2019

Патрульные в Одессе с погоней задержали грабителей

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Патрульные в Одессе с погоней задержали грабителей

Патрульные полицейские с погоней в Одессе, задержали троих мужчин, подозреваемых в ограблении, сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

"Сегодня, в 16 часов, инспекторы получили вызов о похищении сумки из автомобиля на парковке возле одного из супермаркетов на улице Люстдорфская дорога. На месте происшествия правоохранители выяснили, что после открытого завладения имуществом неизвестные мужчины уехали на автомобиле "Honda"" – говорится в сообщении, на официальной странице патрульной полиции Одесской области в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Указанный автомобиль был замечен нарядами патрульной полиции. "Honda" была остановлена после погони несколькими нарядами полицейских.

"Мужчины, которые находились в автомобиле, пытались убежать, но патрульные быстро догнали и задержали злоумышленников. В салоне автомобиля правоохранители обнаружили похищенную сумку" – отметили в полиции.

Правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.

 

Теги: #грабители #патрульные #погоня #украина #одесса
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