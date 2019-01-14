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01:57 14.01.2019

Госсекретарь Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии заявил о важности продолжения расследования убийства журналиста Хашкаджи

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Госсекретарь Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии заявил о важности продолжения расследования убийства журналиста Хашкаджи

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром и послом королевства в США принцем Халед бен Салманом бен Абдель-Азизом в Эр-Рияде, сообщает зампредставителя госдепартамента США Роберт Палладино.

"Госсекретарь подчеркнул важность продолжения Саудовской Аравией расследования убийства Джамаля Хашкаджи с целью установления фактов, оценки информации и привлечения виновных к ответственности", - отмечается в сообщении госдепа.

Согласно ему, М.Помпео и Адель аль-Джубейр рассчитывают на совместную работу в целях дальнейшего развития важного стратегического партнерства между США и Саудовской Аравией.

"Госсекретарь и министр обсудили важнейшие региональные вопросы, включая Иран, Сирию, Йемен, Ливан, Ливию и Афганистан. Оба министра отметили важность продолжения поддержки политического прогресса в целях достижения мира в Йемене", - следует из сообщения.

Кроме того, М.Помпео и Адель аль-Джубейр во время встречи отметили необходимость продолжения региональных усилий, направленных на противодействие "пагубной деятельности иранского режима" и "содействие миру, процветанию и безопасности".

Теги: #помпео #сша #саударавия #хашкаджи
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