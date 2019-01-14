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00:04 14.01.2019

Беспилотники ОБСЕ зафиксировали технику боевиков на Донбассе – штаб ООС

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Беспилотники ОБСЕ зафиксировали технику боевиков на Донбассе – штаб ООС

На временно-оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей беспилотники ОБСЕ зафиксировали запрещенную Минскими соглашениями технику, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

"Так, недалеко от Софиевки (бывшее Карло-Марксово) три самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), пять танков (три T-72 и два T-64), а также одну противотанковую пушку (МТ-12 "рапира", 100 мм). А 11 января на юго-западе от Луганска возле Хрустального (бывший Красный Луч) наблюдатели зафиксировали сосредоточения 22 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) – говорится в сообщении штаба ООС со ссылкой на украинскую сторону в СЦКК.

Украинская сторона в СЦКК отмечает, что продолжаются факты отсутствия военной техники боевиков в местах постоянного хранения тяжелого вооружения во временно неподконтрольных властям Украины районах Луганской области.

"11 января наблюдатели СММ в очередной раз отметили, что до сих пор не хватает 17 самоходных гаубиц (2С1), 10 буксируемых гаубиц (девять Д-30 "Лягушка", 122 мм) и одной 2А65 "Мста-Б", 152 мм и 5 РСЗО (БМ-21)" – отмечается в сообщении.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие дерзкие действия российско-оккупационных войск очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, о откровенное пренебрежение взятыми на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе" – подытожили в сообщении.

Теги: #беспилотники #обсе #украина #донбасс
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