События

22:51 13.01.2019

В СНБ США в 2018 году просили предоставить планы по возможным ударам по Ирану – СМИ

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В СНБ США в 2018 году просили предоставить планы по возможным ударам по Ирану – СМИ

 В Совете по национальной безопасности (СНБ) США в прошлом году попросили Пентагон представить перечень возможных ударов по Ирану, и этот запрос вызвал тревогу как в оборонном ведомстве, так и в Госдепе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих официальных лиц.

По информации издания, запрос поступил после обстрела багдадского квартала, в котором находятся иностранные дипмиссии, в частности - посольство США. Обстрел, который, как предполагается, был проведён связанной с Ираном группировкой, не получил широкого освещения в СМИ, так как не привёл ни к жертвам, ни к существенному материальному ущербу.

Однако в СНБ это событие вызвало тревогу. Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон провёл серию совещаний, чтобы обсудить варианты решительной реакции США на обстрел. Тогда же Пентагон и получил запрос насчёт возможных ударов по Ирану и выполнил поручение.

"Люди были в шоке. Не укладывалось в голове, насколько они (в СНБ - ИФ) уверенно рассуждали о возможности нанесения ударов по Ирану", - рассказал газете бывший высокопоставленный сотрудник американской администрации.

Издание подчёркивает, что неясно, знал ли президент США Дональд Трамп о направленном в Пентагон запросе. Также неясно, насколько серьёзно в Вашингтоне обдумывали вариант с ударами по иранской территории.

В статье отмечается, что этот случай иллюстрирует жесткий подход к иранской проблеме, который проповедует Дж.Болтон.

The Wall Street Journal напоминает, что похожая ситуация в прошлом году наблюдалась и при планировании американского ракетного удара по Сирии. Тогда глава Пентагона Джеймс Мэттис, который спустя несколько месяцев покинул свой пост, убедил Д.Трампа в том, чтобы одобрить план, предусматривающий аккуратное нанесение ударов с тем, чтобы от них не пострадали военные Ирана и РФ. В СНБ США, напротив, выступали за более радикальный вариант.

Теги: #сша #планы #иран
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