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22:02 13.01.2019

Россиянину запретили въезд в Украину за попытку подкупа пограничников

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Россиянину запретили въезд в Украину за попытку подкупа пограничников

В пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" в субботу пограничники Белгород-Днестровского отряда во время оформления пассажиров выявили иностранца, который не смог объяснить цель своего пребывания в Украине.

"Из-за этого гражданину РФ было отказано в пересечении государственной границы. Однако, чтобы все же попасть в нашу страну, мужчина попытался подкупить пограничников и предложил военнослужащему взятку в размере 1000 российских рублей", - сообщает в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Из-за этого правонарушителю был запрещен въезд в Украину на 3 года. В Нацполицию Украины было направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УК Украины (Дача взятки).

"Государственная пограничная служба еще раз обращается к гражданам с просьбой не создавать прецеденты и не пытаться в любой форме, в том числе путем предложения средств, повлиять на принятие правового решения пограничниками", - отметили в погранведомстве.

Теги: #взятка #запрет #украина #россиянин #граница
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