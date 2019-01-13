Венесуэльские спецслужбы ненадолго задержали главу парламента

Сотрудники спецслужб Венесуэлы в воскресенье задержали, а затем отпустили председателя парламента страны, оппозиционера Хуана Гуаидо, сообщают западные СМИ.

Политика задержали, когда он ехал на митинг. Власти страны не комментируют этот инцидент.

В пятницу Х.Гуаидо заявил о готовности занять пост президента страны. Он занял такую позицию после того, как в оппозиции Венесуэлы отказались признать переизбрание Николаса Мадуро на пост главы государства. Инаугурация Н.Мадуро состоялась ранее на этой неделе.