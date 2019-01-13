Трамп вновь заявил о необходимости стены на границе с Мексикой, чтобы снизить уровень преступности

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что строительство стены на границе с Мексикой положительно отразится на уровне безопасности в стране.

"Строительство стены на южной границе снизит уровень преступности по всей стране! Ущерб, нанесенный нашей стране из-за слабой границы - наркотики, преступность и многое другое - намного больше, чем временная приостановка работы федеральных ведомств (шатдаун), которую демократы могут легко исправить, как только вернутся в Вашингтон!", - написал Д.Трамп в "Твиттере" в воскресенье.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Потери американской экономики в результате приостановки работы части федеральных учреждений США могут составить около $1,2 млрд в неделю. Нынешний "шатдаун" стал рекордным по продолжительности.

Ранее Д.Трамп заявлял, что имеет полное право объявить чрезвычайное положение в стране, если не достигнет договоренности с Конгрессом о финансировании строительства пограничной стены с Мексикой.