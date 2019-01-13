События

17:05 13.01.2019

Гражданин Украины, бежавший из-под домашнего ареста, получил обморожения при попытке нелегально перейти границу с РФ

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Пограничники Харьковского отряда в непосредственной близости от государственной границы обнаружили мужчину без документов, который пытался нелегально попасть в Россию вне установленных пунктов пропуск.

"У мужчины уже проявились признаки обморожения конечностей. Пограничный наряд предоставил гражданину первичную медицинскую помощь и доставил в отдел пограничной службы Волчанск", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Во время дальнейшего общения с задержанным пограничники установили, что он является гражданином Украины (1989 года рождения). Недавно он был осужден в за незаконное производство и сбыт наркотических веществ. Задержанный рассказал, что сбежал из-под домашнего ареста в Киеве, пытался незаконно попасть на территорию РФ, чтобы избежать уголовной ответственности, и заблудился.

Сейчас мужчина под охраной находится Волчанской центральной районной больнице. В отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.

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Интерфакс-Украина
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