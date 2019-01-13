Небольшие осадки ожидаются в Украине в начале недели

В ближайшие сутки, 14 января, на территорию Украины устремится теплый и влажный воздух, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник ночью в западных и северных областях, днем в Украине небольшой снег, на западе и юге с дождем, ночью в Карпатах и Закарпатье значительные осадки. На дорогах гололедица.

Ветер южный с переходом днем в западной части на западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с, метели.

Температура ночью 3-8° мороза, в западных областях 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 1-6° тепла.

В Киеве - небольшой снег, на дорогах гололедица; порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 6-8° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 января самая высокая температура днем была 9,5 в 2015г., самая низкая ночью -24,3 в 1896г.

Ночью 15 января в Украине, днём в западной части и восточных областях небольшой снег, на востоке страны с дождём, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза; днём 1-6° мороза, в южной части и восточных областях от 3° мороза до 3° тепла (в Карпатах в течение суток 8-13° мороза).

В Киеве 15 января ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 2-4° мороза.