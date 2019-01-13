События

13:28 13.01.2019

Польша собирается создать искусственный остров в Калининградском заливе площадью более 180 га

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В Польше заявляют, что в Вислинском (Калининградском) заливе будет сооружен искусственный остров, сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на СМИ страны.

Остров будет создан в территориальных водах Польши. На его сооружение будет направлен грунт, который появится при строительстве судоходного канала через Вислинскую (Балтийскую) косу. Искусственный остров должен иметь площадь около 181 га. На сегодня Польша не предусматривает использование острова в целях туризма.

Ранее сообщалось, что начало строительных работ на Вислинской (Балтийской) косе было запланировано на ноябрь 2018 года. Канал через косу будет построен в поселке Новый Мир, где находится самое узкое место песчаного полуострова.

Судоходный канал через косу должен иметь около 1 км в длину и 5 метров в глубину. Он будет соединять Балтийское море с Вислинским (Калининградским) заливом и предназначаться для того, чтобы в порт Эльблонг могли заходить крупные суда. Стоимость строительства канала оценивается в 880 млн злотых.

В Польше заявляют, что канал позволит активизировать судоходство под флагами стран ЕС в заливе, минуя территориальные воды России. Польшу не устраивает, что в настоящее время залив практически открыт только для кораблей под флагом Польши. Пройти в залив можно лишь через российский порт Балтийск (главная военно-морская база Балтфлота - ИФ), что весьма проблематично из-за сложных и длительных процедур.

Теги: #польша
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