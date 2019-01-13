Удерживаемого в СИЗО Симферополя Бекирова в понедельник отвезут в больницу

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что опять говорила с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, которая организовала отправку крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который находится в СИЗО Симферополя, в больницу.

"На мою просьбу Татьяна Москалькова уже поговорила с "руководителем" Федеральной службы исполнения наказаний в Крыму и он пообещал, что в понедельник Эдема Бекирова отвезут в больницу для проведения необходимых медицинских исследований, а также предоставят всю необходимую медпомощь", - написала Л.Денисова в своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Она также сообщила, что в ходе разговора с российской коллегой узнала в каких условиях сейчас содержится крымский татарин, инвалид первой группы Э.Бекиров.

"По словам российского омбудсмена, больной диабетом Эдем Бекиров имеет экспресс-приборы для измерения уровня сахара в крови непосредственно в камере, а также обеспечен всем необходимым. Т.Москалькова предоставила мне справку о том, что к нему в Симферопольское СИЗО недавно наведывались представители общественной наблюдательной комиссии Крыма. Они сообщили, что Э.Бекиров содержится в чистой камере, вместе с ним находится еще один задержанный, который "оказывает ему помощь, когда это нужно". Передачи от родных, по их словам, он получает", - написала Л.Денисова.