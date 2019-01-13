События

11:53 13.01.2019

Житель Чугуева выбросил своего 5-летнего сына из окна 4-го этажа

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Житель Чугуева выбросил своего 5-летнего сына из окна 4-го этажа

Полиция задержала 40-летнего жителя Чугуева (Харьковская обл.), который в ночь на воскресенье выбросил из окна 4-го этажа своего 5-летнего сына.

"Мужчина свою вину не отрицает. Установлено, что накануне он употреблял алкоголь", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

В полиции отмечают, что семья характеризуется положительно, на учете не состоит.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Отцу ребенка объявлено о подозрении.

Теги: #полиция
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