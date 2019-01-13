Гидрометцентр предупреждает об угрозе схода снежных лавин в двух западных областях и на Закарпатье

Украинский гидрометцентр предупреждает о высокой опасности схода снежных лавин 13-14 января в трех западных областях.

"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 13-14 января в горах Закарпатской области и 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.

Также отмечается, что в горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.