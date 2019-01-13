События

10:41 13.01.2019

Гидрометцентр предупреждает об угрозе схода снежных лавин в двух западных областях и на Закарпатье

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Украинский гидрометцентр предупреждает о высокой опасности схода снежных лавин 13-14 января в трех западных областях.

"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 13-14 января в горах Закарпатской области и 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.

Также отмечается, что в горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Теги: #оползни #горы #снег #украина #лавины
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Интерфакс-Украина
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