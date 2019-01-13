События

10:37 13.01.2019

Во Львовской области на взятке задержали директора предприятия

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Во Львовской области задержали директора предприятия, который пытался дать правоохранителям взятку в размере $2 тыс. США, чтобы избежать ответственности за хищение бюджетных средств, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

В информации сообщается, что задержанный руководитель одного из предприятий пытался дать взятку работникам Управления защиты экономики во Львовской области, чтобы он и его жена избежали ответственности за хищение бюджетных средств, выделенных для капитального ремонта автодороги в области.

"По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины", - отметили в ведомстве.

Нарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов и с возможной конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Теги: #взятка #украина #директор #львовская_область
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