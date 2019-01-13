Пожар на химзаводе в Калуше до сих пор не ликвидирован

Ликвидация пожара на заводе "Карпатнефтехим" в Калуше (Ивано-Франковская обл.) продолжается, сообщает в воскресенье утром Госслужба по чрезвычайным ситуациям в области.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены 20 единиц техники и 110 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений ГСЧС в области.

"Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 января в 21:08 поступило сообщение о пожаре на олефиновом заводе ООО "Карпатнефтехим" в г.Калуш (Ивано-Франковская обл.). Происходит факельное горение пирогаза. Подразделения Управления ГСЧС в области с помощью лафетных стволов осуществляют охлаждение соседних зданий.

В 23:48 пожар локализован.