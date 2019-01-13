На общевойсковом полигоне в Черниговской области продолжают улучшать инфраструктуру

В пгт.Гончаровское Черниговской области продолжают обновлять и улучшать инфраструктуру общевойскового полигона оперативного командования (ОК) "Север".

"Последние несколько лет для 242-го общевойскового полигона оперативного командования "Север" стали периодом обновления и улучшения инфраструктуры", - цитирует пресс-службу оперативного командования "Север" Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Как отмечается, для комфорта военнослужащих построены две стационарные столовые, а в случае увеличения числа военных во время учений, возведены еще две ангарного типа.

"Одна такая столовая пока в процессе запуска в эксплуатацию. Во всех помещениях тепло, поскольку функционирует собственная котельная", - отметили в пресс-службе.

В информации сообщается, что кроме общевойскового полигона в пгт.Гончаровское для подготовки личного состава используют учебно-тренировочные базы отдельных бригад ОК "Север", которые также постоянно модернизируются.

"Неплохими результатами может отличиться 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев. На объектах, где проводятся занятия с выполнением упражнений стрельб, вождения, занятий по тактической подготовке восстановили учебные места. Установили новые стационарные посты оцепления. В казармах и столовой заменили окна", - сказано в сообщении.

"Поддерживается в надлежащем состоянии и полигон 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Проводится работа по отчуждению территорий Министерства обороны Украины под обустройство учебно-тренировочной базы для 58 отдельной мотопехотной бригады, которая была создана с началом вооруженной агрессии РФ против Украины", - отметили в пресс-службе.

В 2018 году на учебной базе полигона восстановили участок тира и обустроили новые учебные места. Также установлена система объективного контроля (видеокамеры и тепловизор). Закуплены новые подъемники для мишеней. В помещениях и на вышках заменены окна, двери, проведены внутренние ремонтные работы. Проведено освещение с установкой новых прожекторов.