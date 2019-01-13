На стройплощадке одесского пляжа из-за падения крана погиб рабочий

В Одессе в субботу на строительной площадке пляжа "Ланжерон" в результате падения строительного крана погиб рабочий, сообщила пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

"В полицию поступило сообщение о том, что на строительной площадке вблизи дельфинария в результате падения строительного крана погиб рабочий", - говорится в сообщении.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.