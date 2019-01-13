Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"За минувшие сутки, 12 января, российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие преступных и коварных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в Фейсбук в воскресенье утром.

Как отмечается, противник открывал огонь из БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Свободный и из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка на Донецком направлении.

Согласно информации штаба, в течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавляют в пресс-центре штаба ООС.

По данным украинской разведки, 12 января один боевик уничтожен и один ранен.