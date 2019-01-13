События

07:25 13.01.2019

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

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Незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"За минувшие сутки, 12 января, российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие преступных и коварных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в Фейсбук в воскресенье утром. 

Как отмечается, противник открывал огонь из БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Свободный и из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка на Донецком направлении.

Согласно информации штаба, в течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавляют в пресс-центре штаба ООС.

По данным украинской разведки, 12 января один боевик уничтожен и один ранен.

Теги: #оос #сводка #украина
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