В Киеве на заснеженной дороге перевернулся автомобиль

В Киеве 12 января двигавшийся по заснеженной дороге по ул.Жилянской в направлении к Воздухофлотскому мосту автомобиль Citroen вылетел с дороги и перевернулся, сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

"Предварительно девушка-водитель автомобиля Ситроен, двигаясь из центра в сторону Борщаговки на заснеженной дороге, не справилась с управлением и вылетела с дороги, допустив опрокидывание автомобиля. По словам свидетелей, водитель была пристегнута и не получила тяжёлых травм, лишь ссадины рук", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ДТП работал патруль полиции. Автомобиль эвакуировали.

В Национальной полиции пока не комментировали этот инцидент.