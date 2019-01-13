События

04:30 13.01.2019

В Киеве на заснеженной дороге перевернулся автомобиль

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В Киеве на заснеженной дороге перевернулся автомобиль

В Киеве 12 января двигавшийся по заснеженной дороге по ул.Жилянской в направлении к Воздухофлотскому мосту автомобиль Citroen вылетел с дороги и перевернулся, сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

"Предварительно девушка-водитель автомобиля Ситроен, двигаясь из центра в сторону Борщаговки на заснеженной дороге, не справилась с управлением и вылетела с дороги, допустив опрокидывание автомобиля. По словам свидетелей, водитель была пристегнута и не получила тяжёлых травм, лишь ссадины рук", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ДТП работал патруль полиции. Автомобиль эвакуировали.

В Национальной полиции пока не комментировали этот инцидент.

Теги: #киев #дтп #украина #авто
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