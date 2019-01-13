События

02:39 13.01.2019

На Киевском водохранилище три человека провалились под лед, есть жертвы

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Во время катания на снегоходе по Киевскому водохранилищу три человека провалились под лед, один спасся самостоятельно, а двое выбраться на поверхность не смогли, тело одного из них нашли в субботу, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

О случившемся вблизи с.Страхолесье спасателям сообщили еще в 16:15 часов 11 января, а 12 января была начата поисковая операция.

"По состоянию на 14:00 тело одного из пропавших мужчин поднято на поверхность. Сейчас продолжаются поиски второго мужчины", - отметили в ведомстве.

По уточненной информации, ориентировочная расстояние от места провала под лед к берегу составляет 2 километра, по информации рыбаков ориентировочная глубина - 10 метров.

В настоящее время к поиску пропавших задействованы 27 человек личного состава ГСЧС и два катера на воздушной подушке "Марс".

Теги: #киев #водохранилище #украина #лед
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Интерфакс-Украина
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