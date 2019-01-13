События

00:59 13.01.2019

Полицейские не подпускают людей к горящему химзаводу в Калуше

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На химическом заводе в Калуше (Ивано-Франковская обл.), где происходит факельное горение пирогаза, охрану общественного порядка обеспечивают полицейские, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

"На месте задействованы 50 полицейских под руководством начальника ГУНП в Ивано-Франковской области Владимира Голубоша. Привлечены руководители районного отдела, следователи и группы реагирования патрульной полиции. Они обеспечивают охрану общественного порядка и не допускают приближение людей и транспорта к месту происшествия",- говорится в сообщении ведомства в соцсети Фейсбук.

Отмечается, что на заводе происходит факельное горение пирогаза. Запрещено тушить, осуществляется охлаждение соседних зданий.

Ранее сообщалось, что в г.Калуш (Ивано-Франковская обл.) в субботу вечером произошел масштабный пожар на ООО "Карпатнефтехим".

Теги: #калуш #украина #пожар #завод
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