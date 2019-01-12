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23:40 12.01.2019

В одном из общежитий в Запорожской области произошел пожар, никто не пострадал

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В одном из общежитий в Запорожской области произошел пожар, никто не пострадал

В одном из общежитий в Запорожской области произошел пожар, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Ночью 11 января на спецлинию 102 поступил вызов о пожаре на улице независимой Украины. Как сообщила дежурная общежития ЗЕТК ЗНТУ, на 4 этаже горит одна из комнат. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители эвакуировали жителей общежития путем сообщения в громкоговоритель и проверили комнаты на этажах.

На месте также было задействовано три единицы спецтехники пожарно-спасательной части. Всего эвакуировали 48 человек и разместили в рядом расположенном спортивном зале колледжа.

Теги: #общежитие #запорожская_область #украина #пожар
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