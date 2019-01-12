В Калуше на олефиновом заводе "Карпатнефтехим" произошел масштабный пожар

В г.Калуш (Ивано-Франковская обл.) в субботу вечером произошел масштабный пожар на ООО "Карпатнефтехим", сообщает интернет-издание "Zaxid.net".

В информации сообщается, что, по словам очевидцев, на месте пожара раздаются взрывы.

"В эти минуты пожар на полиолефине ООО "Карпатнефтехим". Подробностей пока нет", - говорится в сообщении.

На место пожара выехали пожарные бригады.

Об инциденте также сообщает интернет-издание "Калушский формат".

"Для тех, кто не в курсе: горит полеолефиновий завод. Больше подробностей позже", - сказано в сообщении.

По информации местных СМИ, горит установка по производству олефинов, которая была введена в эксплуатацию в октябре 2005 года. Разработчик проекта - компания "Linde" (Германия) по технологии "AXENS" (Франция). Объем инвестиций составил 15 млн долларов.

ООО "Карпатнефтехим" возобновило работу в июне 2017 года после пятилетнего простоя.

"Карпатнефтехим" производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ. Завод был остановлен в сентябре 2012 года в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции, и до сих пор не запущен (за исключением непродолжительного восстановления работы производства ПВХ).