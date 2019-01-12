События

22:54 12.01.2019

В Калуше на олефиновом заводе "Карпатнефтехим" произошел масштабный пожар

1 мин читать

В г.Калуш (Ивано-Франковская обл.) в субботу вечером произошел масштабный пожар на ООО "Карпатнефтехим", сообщает интернет-издание "Zaxid.net".

В информации сообщается, что, по словам очевидцев, на месте пожара раздаются взрывы.

"В эти минуты пожар на полиолефине ООО "Карпатнефтехим". Подробностей пока нет", - говорится в сообщении.

На место пожара выехали пожарные бригады.

Об инциденте также сообщает интернет-издание "Калушский формат".

"Для тех, кто не в курсе: горит полеолефиновий завод. Больше подробностей позже", - сказано в сообщении.

По информации местных СМИ, горит установка по производству олефинов, которая была введена в эксплуатацию в октябре 2005 года. Разработчик проекта - компания "Linde" (Германия) по технологии "AXENS" (Франция). Объем инвестиций составил 15 млн долларов.

ООО "Карпатнефтехим" возобновило работу в июне 2017 года после пятилетнего простоя.

"Карпатнефтехим" производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ. Завод был остановлен в сентябре 2012 года в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции, и до сих пор не запущен (за исключением непродолжительного восстановления работы производства ПВХ).

Теги: #карпатнефтехим #украина #ивано_франковская_область #пожар #завод
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ПриватБанк в ночь на 13 января временно приостановит работу платежных систем

В Донецкой области в ДТП погибли три человека

Синод Вселенского патриархата назначил главу своей ставропигии в Киеве

ОБСЕ: на блокпосте боевиков в очереди погибли трое пожилых граждан

В Винницкой области 3 человека отравились угарным газом

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих ВСУ получили ранения

В Николаеве задержана ОПГ, которая ограбила Национальную лотерею

В Киеве неизвестные пытались блокировать работу одного из подразделений Нацполиции, 10 человек задержаны

Ограничено движение на некоторых дорогах трех областей Украины

В ДТП в Николаевской области пострадало двое военных, в том числе замкомандующий Сухопутных войск ВСУ по логистике

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня в субботу, в ВСУ без потерь

Правоохранители задержали экс-советника мэра Конотопа по подозрению в хулиганстве с использованием гранаты

В Николаевской области сняты ограничения для движения грузовиков и маршруток по автодороге Кропивницкий – Платоново

В Украине в ближайшие сутки морозы ослабеют, местами пройдет небольшой снег

Гриценко будет контактировать с Садовым и Вакарчуком для дальнейшей консолидации демократической оппозиции

Глава МВД Франции сообщил о жертвах взрыва в Париже

Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ

В торговом центре Киева произошел взрыв

Спасенные у берегов Турции украинские моряки возвращаются в Одессу

Одесситка распространяла через запрещенные российские соцсети материалы, популяризирующие "Д/ЛНР"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА