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22:28 12.01.2019

ПриватБанк в ночь на 13 января временно приостановит работу платежных систем

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ПриватБанк в ночь с 12 на 13 января приостановит работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка, сообщает пресс-служба банка.

"Для увеличения мощностей систем банка… 13 января ИТ-службами банка будет проведен очередной этап регламентных работ по модернизации собственного процессингового центра. Во время четырехчасовой паузы регламента карточных операций банк также обеспечит проведение технологических работ по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка", - говорится в сообщении.

Теги: #работа #украина #приватбанк #приостановление
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Интерфакс-Украина
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