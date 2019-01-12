Синод Вселенского патриархата назначил главу своей ставропигии в Киеве

Священный синод Вселенского патриархата назначил главой Киевской ставропигии архимандрита Михаила (Анищенко), который до этого был предстоятелем храма в городе Анталия, сообщает издание "ВВС Украина".

Отмечается, что Киевскую ставропигию Священный синод Вселенского патриархата восстановил еще в октябре 2018 года.

"Вскоре после этого Верховная рада одобрила решение о передаче в постоянное пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви. Этот шаг тогда назвали "символическим жестом единения с Матерью-Церковью", - сказано в сообщении.

В информации также сообщается, что именно Андреевская церковь выполняет роль резиденции Вселенского патриарха Варфоломея и представительства Константинопольской церкви. Новоназначенный архимандрит Михаил (Анищенко) станет ее предстоятелем.

Киевская ставропигия - то есть Андреевская церковь - будет напрямую подчиняться Вселенскому патриарху, а не местной церковной власти.