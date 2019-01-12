Правоохранители задержали экс-советника мэра Конотопа по подозрению в хулиганстве с использованием гранаты

Работники Национальной полиции совместно с сотрудника Службы безопасности Украины в Сумской области при участии спецподразделения КОРД задержали бывшего советника городского головы Конотопа по подозрению в незаконном хранении гранаты Ф-1 и организации совершения преступления с применением гранаты РГД-5 в отношении депутата Конотопского городского совета.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Сумской области в субботу, 22 августа 2018 года около 00:50 минут в г.Конотоп во двор депутата неизвестный бросил гранату РГД-5, в результате чего было повреждено имущество владельца. В ходе проведенного следствия были получены доказательства, что одним из заказчиков данного преступления является тогдашний советник городского головы, в частности он передавал исполнителю гранату, которая была использована во время совершения преступления.

"В результате спецоперации в субботу, 12 января 2019 года, бывший советник городского головы задержан в собственной квартире непосредственно во время передачи ему еще одной гранаты Ф-1 местным жителем", - сообщает полиция.