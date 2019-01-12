События

16:36 12.01.2019

Правоохранители задержали экс-советника мэра Конотопа по подозрению в хулиганстве с использованием гранаты

1 мин читать
Правоохранители задержали экс-советника мэра Конотопа по подозрению в хулиганстве с использованием гранаты

Работники Национальной полиции совместно с сотрудника Службы безопасности Украины в Сумской области при участии спецподразделения КОРД задержали бывшего советника городского головы Конотопа по подозрению в незаконном хранении гранаты Ф-1 и организации совершения преступления с применением гранаты РГД-5 в отношении депутата Конотопского городского совета.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Сумской области в субботу, 22 августа 2018 года около 00:50 минут в г.Конотоп во двор депутата неизвестный бросил гранату РГД-5, в результате чего было повреждено имущество владельца. В ходе проведенного следствия были получены доказательства, что одним из заказчиков данного преступления является тогдашний советник городского головы, в частности он передавал исполнителю гранату, которая была использована во время совершения преступления.

"В результате спецоперации в субботу, 12 января 2019 года, бывший советник городского головы задержан в собственной квартире непосредственно во время передачи ему еще одной гранаты Ф-1 местным жителем", - сообщает полиция.

Теги: #сумская_область #сбу #конотоп #нацполиция
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Одесситка распространяла через запрещенные российские соцсети материалы, популяризирующие "Д/ЛНР"

Обвал недостроенного павильона в Харькове квалифицировано как нарушение правил безопасности и халатность

Спецслужбы РФ завербовали сотрудника одного из государственных научных учреждений Харькова - СБУ

83 российским пропагандистам запретили въезд в Украину в прошлом году – СБУ

На Закарпатье пограничник при задержании пытался съесть взятку

Группа жителей Харьковской области подозревается в мошенническом присвоении урожая фермерских хозяйств

Военная контрразведка СБУ в 2018 году задержала 54 боевиков "Л/ДНР"

СБУ в 2018 году привлекла к ответственности за антиукраинскую пропаганду в соцсетях 49 человек

В Одессе разоблачен начальник подразделения райотдела ГУ Нацполиции, занимавшийся поборами с предпринимателей

В Тернополе осужден информатор боевиков

ПОСЛЕДНЕЕ

В Николаевской области сняты ограничения для движения грузовиков и маршруток по автодороге Кропивницкий – Платоново

В Украине в ближайшие сутки морозы ослабеют, местами пройдет небольшой снег

Гриценко будет контактировать с Садовым и Вакарчуком для дальнейшей консолидации демократической оппозиции

Глава МВД Франции сообщил о жертвах взрыва в Париже

Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ

В торговом центре Киева произошел взрыв

Спасенные у берегов Турции украинские моряки возвращаются в Одессу

Раненым украинским морякам в российском СИЗО с нового года не выдают лекарств – Денисова

В Винницкой области 3 человека отравились угарным газом

Глава венесуэльского парламента заявил о готовности вступить в должность временного президента и назначить новые выборы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА