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15:46 12.01.2019

В Николаевской области сняты ограничения для движения грузовиков и маршруток по автодороге Кропивницкий – Платоново

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В Николаевской области сняты ограничения для движения грузовиков и маршруток по автодороге Кропивницкий – Платоново

В Николаевской области сняты ограничения для движения тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на автодороге международного значения М-13 Кропивницкий – Платоново, сообщает "Укравтодор".

"В связи с проведением снегоочистительных работ, с 14:00 12.01.2019 снято ограничение движения для тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на а/д М-13 Кропивницкий - Платоново, км 76 + 432 - км 157 + 067 (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью)", - сказано в сообщении "Укравтодора" на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

На других дорогах государственного значения проезд также обеспечен.

Теги: #дороги #николаевская_область
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