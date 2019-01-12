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15:20 12.01.2019

В Украине в ближайшие сутки морозы ослабеют, местами пройдет небольшой снег

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В Украине в ближайшие сутки морозы ослабеют, местами пройдет небольшой снег

На территорию Украины в ближайшие сутки 13 января начнет поступать более теплый и влажный воздух с северо-запада; морозы ослабеют, сообщает Укргидрометцентр.

Местами пройдет небольшой снег, на Закарпатье и Карпатах – умеренный снег, лишь в южной части без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10м/с.

Температура ночью 2-8° морозу, в восточной части и Карпатах 9-14° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла.

В Киеве 13 января местами ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 января самая высокая температура днем была 7,6° в 2007 году, самая низкая ночью -26,2° в 1950 году.

В Украине 14 января ночью в западной части, днём по всей территории страны прогнозируется небольшой снег, днём на западе и юге с дождем. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9°, днем 0-5° мороза, в южных и западных областях до 3° тепла.

В Киеве 14 января ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах ожеледица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 0-2° мороза.

Теги: #погода
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