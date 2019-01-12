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14:51 12.01.2019

Гриценко будет контактировать с Садовым и Вакарчуком для дальнейшей консолидации демократической оппозиции

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Гриценко будет контактировать с Садовым и Вакарчуком для дальнейшей консолидации демократической оппозиции

Выдвинутый кандидатом в президенты Украины лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко видит возможности для дальнейшего объединения оппозиционных политиков при условии, если интересы страны будут доминировать над личными амбициями.

"Мы уже формируем такое объединение как платформу, и она абсолютно открыта для всех тех, кто готов поставить интересы страны выше своих личных. И если это будет доминировать при принятии решений, то я убежден, что рано или поздно мы найдем победный формат, сформируем целостную платформу и на президентские, и дальше на парламентские выборы", - сказал он журналистам в субботу после подачи документов в ЦИК, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

А.Гриценко подчеркнул, что в процессе объединения уже достигнуты определенные результаты, поскольку ради общей победы уже отказались от своих президентских амбиций такие политики как Егор Фирсов, Виктор Чумак, Николай Катеринчук, Николай Томенко, Мустафа Найем.

Теги: #вакарчук #садовый #выборы #гриценко
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