События

14:08 12.01.2019

Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ

1 мин читать
Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

"По данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 11.01.2019 года, наблюдатели миссии находились на восточной окраине города Попасная и с помощью собственного БПЛА наблюдали за снегоочистительными работами на автодороге Т-0504. Неожиданно наблюдатели миссии услышали шесть очередей из стрелкового оружия примерно в 1,5-2 км от того места, где они находились. По их оценке, выстрелы были осуществлены по БПЛА, который после этого потерял высоту. Команда миссии не смогла восстановить управление аппаратом, что привело к его потере", - сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра операции объединенных сил в соцсети Фейсбук в субботу.

По данным украинской стороны, провокационные действия боевиков связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений ООС.

Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ и квалифицирует их как грубое нарушение Минских договоренностей. "Подобными вооруженными нападениями оккупанты пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на Луганском направлении", - сказано в сообщении.

Теги: #оос #обсе #сцкк
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих ВСУ получили ранения

Боец ВСУ был ранен в пятницу днем на Донбассе

Боевики запустили два беспилотника на линии столкновения возле луганского Счастья

Минобороны Украины опровергло информацию российских СМИ о якобы исчезновении на Донбассе итальянского фоторепортера

Боевики НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Боевики в четверг три раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС – штаб

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня в зоне ООС

Боевики обстреляли из гранатометов и пулеметов опорные пункты ВСУ на Донецком направлении – штаб ООС

Боевики с полуночи один раз нарушили режим тишины на Донбассе

Военная контрразведка СБУ в 2018 году задержала 54 боевиков "Л/ДНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко будет контактировать с Садовым и Вакарчуком для дальнейшей консолидации демократической оппозиции

Глава МВД Франции сообщил о жертвах взрыва в Париже

В торговом центре Киева произошел взрыв

Спасенные у берегов Турции украинские моряки возвращаются в Одессу

Одесситка распространяла через запрещенные российские соцсети материалы, популяризирующие "Д/ЛНР"

Обвал недостроенного павильона в Харькове квалифицировано как нарушение правил безопасности и халатность

Раненым украинским морякам в российском СИЗО с нового года не выдают лекарств – Денисова

В Винницкой области 3 человека отравились угарным газом

Глава венесуэльского парламента заявил о готовности вступить в должность временного президента и назначить новые выборы

Берлин нацелен на сохранение ДРСМД, однако шансы на спасение договора невелики - Глава МИД ФРГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА