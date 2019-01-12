Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

"По данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 11.01.2019 года, наблюдатели миссии находились на восточной окраине города Попасная и с помощью собственного БПЛА наблюдали за снегоочистительными работами на автодороге Т-0504. Неожиданно наблюдатели миссии услышали шесть очередей из стрелкового оружия примерно в 1,5-2 км от того места, где они находились. По их оценке, выстрелы были осуществлены по БПЛА, который после этого потерял высоту. Команда миссии не смогла восстановить управление аппаратом, что привело к его потере", - сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра операции объединенных сил в соцсети Фейсбук в субботу.

По данным украинской стороны, провокационные действия боевиков связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений ООС.

Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ и квалифицирует их как грубое нарушение Минских договоренностей. "Подобными вооруженными нападениями оккупанты пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на Луганском направлении", - сказано в сообщении.