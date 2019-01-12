События

13:34 12.01.2019

В торговом центре Киева произошел взрыв

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В торговом центре Киева произошел взрыв

В Киеве в торговом центре на ул.Борщаговской прогремел взрыв, в результате происшествия мужчина получил травму руки.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, информация о взрыве поступила в дежурную часть около 12:00.

"По предварительной информации, взрыв прогремел на 3-м этаже при проведении ремонтных работ. По словам свидетелей, один из мужчин пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении, зажигая дымовую шашку, которая и взорвалась у него в руке. Эта информация будет проверяться", - сказано в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Теги: #киев #взрыв
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