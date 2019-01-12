События

13:17 12.01.2019

Спасенные у берегов Турции украинские моряки возвращаются в Одессу

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Спасенные у берегов Турции украинские моряки возвращаются в Одессу

Спасенные украинские моряки – члены экипажа грузового судна "Volgo-Balt 214", которое утром 7 января затонуло во время шторма в Черном море возле турецкого побережья, вылетают на родину, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Спасенные моряки прошли паспортный контроль и вылетают из Стамбула в Одессу", - написал А.Сибига на своей странице в микроблоге Твиттер в субботу.

По данным турецких СМИ, жертвами крушения стали шесть человек, еще 7 членов экипажа удалось спасти сотрудникам Береговой охраны Турции.

Теги: #черное_море #сибига
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Интерфакс-Украина
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