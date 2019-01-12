Раненым украинским морякам в российском СИЗО с нового года не выдают лекарств – Денисова

Раненым украинским морякам, которых захватили российские военные в районе Керченского пролива, с начала 2019 года не выдают лекарств в изоляторе "Матросская тишина" (Москва), заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"К сожалению, могу говорить о том, что с нового года никакие лекарства нашим раненым не предоставляются. Хотя они еще нуждаются в лечении, поддержке, реабилитации, действиях от врачей. Есть такое мнение, что их готовят перевезти в другое СИЗО, а это "Лефортово", где состоится судилище над нашими моряками, уже начиная с 15 января", - рассказала омбудсмен в эфире телеканала "Прямой".

Также Л.Денисова рассказала о состоянии украинских моряков. "Артеменко (Андрей Артеменко – ИФ). Еще плохо движение левой руки. Снова сделали рентген. Там есть осколок, надо что-то делать, надо лечить, надо проводить реабилитацию. Он засвидетельствовал то – и это подтвердил якобы врач-офтальмолог – что уже нормально видит, и зрение восстановилось. То есть нет воспаления глаз", - отметила она.

Самый молодой моряк Андрей Эйдер, по словам украинского омбудсмена, уже передвигается самостоятельно. "Сейчас движение ноги восстановилось. Но все ранения еще есть, он болеет и нуждается в помощи", - пояснила Л.Денисова.

У моряка Василия Сороки тяжелое ранение левой руки, кисть еще плохо работает, "но уже в кулак он сжимает".

Л.Денисова также подчеркнула, что сейчас украинская сторона не имеет никаких справок о состоянии здоровья моряков.

"С 26 ноября, как только стало известно о том, что есть такие раненные, и очень тяжелые, никаких справок нет. Министерство юстиции обратилось в ЕСПЧ - Европейский суд по правам человека. Россия никак не ответила и никакой информации не предоставила. И поэтому мы сегодня не можем быть уверены в том, что с ними все хорошо. Нужны обследования. И я здесь поддерживаю отца Сороки в том, что нужно квалифицированное обследование, и чтобы, может, раненых передали в другое государство, чтобы их обследовали и оказали столь необходимую медицинскую помощь", - подчеркнула она.