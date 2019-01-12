Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих ВСУ получили ранения

Боевики незаконных вооруженных формирований 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"11 января российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня… Вследствие преступных и коварных обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в Фейсбук в субботу утром.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Кряковка на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное, дважды Лебединский, дважды Гнутово на Мариупольском направлении.

"Подразделения ООС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 11 января, двое боевиков было уничтожено и двое ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в штабе.