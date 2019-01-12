События

06:14 12.01.2019

Берлин нацелен на сохранение ДРСМД, однако шансы на спасение договора невелики - Глава МИД ФРГ

2 мин читать
Берлин нацелен на сохранение ДРСМД, однако шансы на спасение договора невелики - Глава МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в пятницу заявил, что Германия считает необходимым сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и предпринимает для этого соответствующие шаги.

"Мы прилагаем усилия для того, чтобы сохранить договор, однако шансы такого исхода, к сожалению, невелики", - сказал Х.Маас в интервью немецкому журналу "Шпигель".

По словам главы МИД, увеличение количества ракет средней дальности негативно скажется на безопасности на европейском пространстве.

"Нам нужен диалог относительно процесса разоружения", - подчеркнул Х.Маас.

"Мы не можем решать текущие проблемы с безопасностью, основываясь на идеях ядерного сдерживания прошлого века", - отметил он.

По мнению Х.Мааса, состав участников архитектуры безопасности нужно изменить с учетом процессов, происходящих в 21-м веке. Он пояснил, что сторонами соглашения, целью которого является ядерное сдерживание, должны быть не только РФ и США, но и Китай.

"Все государства, которые могут повлиять на ядерное сдерживание, а не только США и Россия, должны сесть за стол переговоров и обсудить построение новой архитектуры безопасности", - считает министр.

20 октября прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

В свою очередь, власти РФ опровергли эти обвинения и заявили, что развал ДРСМД способен тяжело ударить по международной безопасности и стратегической стабильности.

Теги: #позиция #дрсмд #сохранение #германия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинские дипломаты предупреждают о забастовке работников аэропорта Франкфурта-на-Майне, советуют перебронировать билеты

Забастовка в 3 аэропортах Германии в четверг может затронуть 110 тыс. пассажиров

В 3 аэропортах в Германии в четверг пройдет забастовка персонала, ожидаются отмены рейсов

Замгоссекретаря США Хейл обсудит отношения Украины и России на встрече в Германии

Трамп назвал ввод советских войск в Афганистан причиной распада СССР

Жесткий Brexit может обернуться для Германии новыми расходами – Эттингер

США призывают Германию прислушаться к озабоченностям ее соседей в связи со строительством "Северного потока-2"

Могерини назвала Балканы, Украину и Средиземноморье приоритетами внешней политики ЕС

Глава МИД Германии предлагает расширить миссию ОБСЕ на Азовское море

Глава МИД Германии предлагает распространить миссию ОБСЕ на Азовское море

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих ВСУ получили ранения

Не менее трех человек погибли, множество ранены при наезде автобуса на остановку в Оттаве

В Николаеве задержана ОПГ, которая ограбила Национальную лотерею

Британская полиция советует бизнесменам принять меры безопасности перед Brexit

В Киеве неизвестные пытались блокировать работу одного из подразделений Нацполиции, 10 человек задержаны

Манифестант погиб во время акции "желтых жилетов" в Бельгии

Ограничено движение на некоторых дорогах трех областей Украины

В ДТП в Николаевской области пострадало двое военных, в том числе замкомандующий Сухопутных войск ВСУ по логистике

Жизни людей, пострадавших в результате обвала недостроенного торгового павильона в Харькове ничего не угрожает

В Харькове обвалился недостроенный торговый павильон, 3 человека пострадали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА