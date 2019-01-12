События

01:47 12.01.2019

В Киеве неизвестные пытались блокировать работу одного из подразделений Нацполиции, 10 человек задержаны

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В Киеве неизвестные пытались блокировать работу одного из подразделений Нацполиции, 10 человек задержаны

В пятницу вечером в Киеве группа неизвестных заблокировала офис одного из подразделений Национальной полиции Украины (НПУ), в результате конфликта задержаны десять человек.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, в офисе на улице Большой Васильковской, где арендует помещение одно из подразделений НПУ, произошел конфликт. Неизвестные не допускали правоохранителей к рабочим местам.

Прибывшие на вызов правоохранители прекратили конфликт, десятерых активных участников события доставили в управление полиции для дачи объяснений. Одного неизвестного задержали (в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса).

В информации отмечается, что по состоянию на 20:00 ситуация у офисного помещения уже была спокойна.

В полиции отметили, что уточняют информацию о пострадавших и причинах конфликта.

По данным издания Информатор, в конфликте принимали участие не менее 40 человек спортивного телосложения, которые были агрессивно настроены. Между ними и правоохранителями произошла драка. Во время схватки правоохранители применили газ.

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) УК Украины.

Теги: #полиция #офис #украина #конфликт
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