События

23:03 11.01.2019

В ДТП в Николаевской области пострадало двое военных, в том числе замкомандующий Сухопутных войск ВСУ по логистике

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В ДТП в Николаевской области пострадало двое военных, в том числе замкомандующий Сухопутных войск ВСУ по логистике

В дорожно-транспортном происшествии в Николаевской области пострадали двое военных, в том числе заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины по логистике - начальник логистики генерал-лейтенант, оба госпитализированы, сообщили в пресс-службе Командования Сухопутных войск ВСУ.

"Вечером в пятницу, 11 января, на трассе Николаев-Благовещенское, вблизи населенного пункта Себин Новоодесского района Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля "Хюндай", в результате которого пострадали водитель и заместитель командующего Сухопутных войск ВС Украины по логистике - начальник логистики генерал-лейтенант Сергей Кропивченко", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу вечером.

В информации подчеркивается, что бригадой "скорой" пострадавшим была оказана помощь, после чего их доставили в больницу.

Также отмечается, что ДТП произошло в условиях сильной гололедицы.

"Состояние пострадавших в ДТП оценивается как средней тяжести и стабильное", – сказано в сообщении.

По факту ДТП представителями Военной службы правопорядка проводятся следственные действия.

Теги: #военные #пострадавшие #дтп #украина #николаевская_область
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