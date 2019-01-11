События

22:30 11.01.2019

Жизни людей, пострадавших в результате обвала недостроенного торгового павильона в Харькове ничего не угрожает

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Жизни людей, пострадавших в результате обвала недостроенного торгового павильона в Харькове ничего не угрожает

В результате обвала кровли недостроенного торгового павильона в Харькове пострадали 3 женщины 26, 27 и 62 лет, угрозы их жизни нет, сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

"У них легкие травмы – ушибы спины, травма носа. На месте им оказали необходимую помощь и отправили в больницу скорой помощи для дополнительного обследования", - цитирует пресс-служба директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашту.

Директор департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов уточнил, что обвал произошел под тяжестью снега и людей внутри павильона на момент происшествия не было.

"Под тяжестью снега произошло обрушение строительных конструкций. Внутри здания людей не было. Но в результате обрушения пострадало 3 человека, которые в этот момент проходили рядом со зданием", - сказал А.Максимов.

По информации пресс-службы ХОГА в ликвидации последствий аварии было задействовано около 50 сотрудников ГСЧС и 50 работников полиции.

Как сообщалось, в пятницу вечером возле ст.метро им.Масельского в Харькове обвалился недостроенный торговый павильон. По предварительной информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате пострадали три человека, находившиеся внутри павильона.

Теги: #состояние #пострадавшие #украина #харьков #обвал
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