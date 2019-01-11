В Харькове обвалился недостроенный торговый павильон, 3 человека пострадали

Полиция устанавливает обстоятельства несчастного случая возле ст.метро им.Масельского в Харькове, в результате которого были доставлены в больницу 3 человека.

"По предварительным данным, на проспекте Московском возле станции метро им. Александра Масельского произошло падение недостроенного торгового павильона, в котором в это время находились люди", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.