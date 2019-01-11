Общественный совет международных экспертов усомнился еще в 15 кандидатах в судьи ВАКС – TI Украина

Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) инициировал ветирование еще 15 кандидатов в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), сообщает антикоррупционная организация "Transparency International Украина".

Как сообщает в пятницу пресс-служба TI Украина, ОСМЭ 11 января провел четвертое заседание, на котором единодушно проголосовал за рассмотрение на совместном обсуждении с Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) еще 15 кандидатов в судьи ВАКС.

В частности, международные эксперты изучали справки на судей Руслана Бондарчука, Владимира Воронько, Романа Головатого, Марьяна Головчака, Виктории Жовноватюк (Кицюк), Юрия Крутия, Андрея Сало, Андрея Яковенко, экс-судей Олеси Ковтуненко и Александра Сингаивского, адвокатов Татьяны Круценко, Анны Надточиевой и Сергея Федяева, а также научных сотрудников Александра Ивасина и Юрия Юркевича.

По информации TI Украина, у экспертов вызвали сомнения источники происхождения имущества или отсутствие прав собственности на активы, неоднозначные судебные решения и этичное поведение кандидатов. Кроме того, некоторые соискатели не предоставили вовремя ответы на вопросы экспертов.

"Всего в списке экспертов уже 47 сомнительных претендентов на должности антикоррупционных судей", - сообщает антикоррупционная организация.

Как ожидается, 18 января состоится специальное совместное заседание ВККС и общественного совета международных экспертов.