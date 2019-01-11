Боец ВСУ был ранен в пятницу днем на Донбассе

В период с 00.00 до 18.00 пятницы украинская сторона зафиксировала пять случаев нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков на ДОнбассе, вследствие чего был ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центра штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 пятницы, опубликованной на странице в соцсети Фейсбук.

Враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное, Лебединское, дважды Гнутово на Мариупольском направлении.

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - добавили в штабе ООС.