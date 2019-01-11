Госпогранслужба Украины не пропустила в страну более 800 россиян после завершения военного положения

Более 800 граждан России не пустили в Украину после окончания действия военного положения, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"После прекращения военного положения пограничники продолжают осуществлять усиленные меры по проверке въезда иностранных граждан в Украину. Так, с 26 декабря более 800 гражданам РФ отказано в пропуске", - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

Пограничники также напомнили, что при пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе гражданами Российской Федерации, они постоянно отделяют группы риска и проводят дополнительные меры с целью недопущения в Украину лиц, которые могут быть причастны к провокационным действиям.