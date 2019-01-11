Одесского активиста Михайлика прооперировали в Германии, документы для сохранения пули получены компетентными органами

В Германии прооперировали одесского активиста Олега Михайлика, на которого было совершено покушение (огнестрельное ранение) в сентябре 2018 года. Компетентные органы этой страны уже получили необходимые документы для сохранения вещественного доказательства – пули.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, Нацполиция направила в Генеральную прокуратуру Украины документы, необходимые для сохранения вещественного доказательства во время операции одесскому активисту в Германии.

"Все документы, переведенные на немецкий язык, 10 января были направлены в Генеральную прокуратуру Украины. В настоящее время все материалы получены компетентными органами Федеративной Республики Германия", - сказано в сообщении.

Ранее, сразу после получения информации о планируемой операции Нацполиция обратилась по каналам Интерпола в компетентные органы ФРГ для оперативного информирования немецких правоохранителей о необходимости сохранения вещественных доказательств.

В сообщении со ссылкой на иностранных коллег также указано, что операцию О.Михайлику осуществили в пятницу, 11 января, пулю изъяли.

Накануне бывший советник главы Одесской облгосадминистрации Александр Боровик на своей странице в Фейсбуке написал, что О.Михайлика прооперируют в Мюнхене, "в одном из лучших медицинских учреждений Германии", а Мюнхенский институт криминальной медицины будет проводить независимую экспертизу пули.