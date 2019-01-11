Омбудсмен Денисова обсудила с российской коллегой вопрос соблюдение прав украинских политзаключенных

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой вопросы соблюдения прав удерживаемых в РФ украинских политзаключенных и возможность встречи в Москве в понедельник, 14 января.

На своей странице в соцсети Facebook Л.Денисова сообщила, что общалась с Т.Москальковой по телефону в пятницу. "Мы обсудили вопрос об организации нашей с ней возможной встречи в понедельник в Москве. Я высказала свою полную готовность встретиться с ней, ведь тем для обсуждения у нас чрезвычайно много", - рассказала она.

Украинский омбудсмен сообщила, что спросила у Т.Москальковой, почему ей до сих пор не поступили ответы на прошлогодние обращения о соблюдении прав граждан Украины Олега Сенцова, Романа Сущенко, Владимира Дудки, Станислава Клыха, Владимира Балуха, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Кязима Аметова, Асана Чапуха и других. "Отправила ей информацию со всеми письмами, которые я посылала. Буду ожидать ответов", - написала она.

Также уполномоченная по правам человека напомнила своей российской коллеге о необходимости обеспечения Э.Бекирова постоянным медицинским присмотром, предоставила ей справки об ухудшении его здоровья. "Просила российского омбудсмена обратить внимание на это и она пообещала, что выяснит все обстоятельства о состоянии его здоровья. Надеюсь на то, что ему окажут квалифицированную помощь", - написала Л.Денисова.