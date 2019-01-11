События

15:40 11.01.2019

Двое туристов из Киева погибли во Львове, еще двое попали в больницу с отравлением угарным газом

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Двое туристов из Киева погибли во Львове, еще двое попали в больницу с отравлением угарным газом

Полиция Львова выясняет причину гибели двух туристов из Киева, обнаруженных в квартире по улице Дорошенко, еще двух молодых людей - девушку и парня в возрасте 23 и 20 лет - с диагнозом "отравление угарным газом" медики доставили в больницу.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 11 января около полудня в полицию поступило сообщение от врачей о том, что, прибыв на вызов, они обнаружили в квартире во Львове тела девушки и молодого человека без признаков жизни.

Полицейские предварительно установили, что 10 января около 21.00 в квартиру заселились четверо молодых людей - две девушки и двое парней, которые приехали во Львов из Киева. Утром одной из пар стало плохо и они вызвали "скорую". Медики госпитализировали их с диагнозом "отравление угарным газом средней тяжести".

Тела двух других юноши и девушки в возрасте 21 год без признаков жизни были обнаружены в соседней комнате. Причина смерти будет установлена после экспертизы.

Теги: #львов #туристы #отравление
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