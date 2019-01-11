События

14:53 11.01.2019

Боевики запустили два беспилотника на линии столкновения возле луганского Счастья

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Боевики запустили два беспилотника на линии столкновения возле луганского Счастья

Незаконные вооруженные формирования 10 января запустили два беспилотника на линии столкновения неподалеку от г.Счастье (Луганская обл.), тем самым нарушив Минские соглашения о запрете использования беспилотных летательных аппаратов, сообщила украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

Как указано в сообщении на странице операции объединенных сил в Фейсбуке, БПЛА были запущены с временно оккупированной территории.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что вооруженные формирования Российской Федерации, используя гарантии безопасности украинской стороны по соблюдению режима прекращения огня, прикрываясь БПЛА СММ ОБСЕ, нагло используют собственные БПЛА. Данный факт свидетельствует о провокационных действиях со стороны оккупантов по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #бпла_рф #счастье #оос
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