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12:33 11.01.2019

ФСБ РФ предлагает продлить арест украинских моряков до конца апреля – суд

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ФСБ РФ предлагает продлить арест украинских моряков до конца апреля – суд

Лефортовский суд Москвы на будущей неделе рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

"В суд поступили ходатайства Следственного управления ФСБ России о продлении меры пресечения в отношении украинских моряков. Заседания пройдут 15 января с 10:00 мск", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Она уточнила, что следствие просит продлить срок ареста обвиняемых "на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 26 апреля".

Отвечая на вопрос "Интерфакса", Е.Краснова пояснила, что следствие также ходатайствует перед судом о проведении судебных заседаний в закрытом от слушателей режиме. "Этот вопрос также будет разрешен судьями 15 января", - сказала представитель суда.

Теги: #азовское_море #суд #моряки
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