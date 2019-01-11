Минобороны Украины опровергло информацию российских СМИ о якобы исчезновении на Донбассе итальянского фоторепортера

Министерство обороны Украины опровергает появившуюся в российских СМИ и на ресурсах террористической организации "ЛНР" информацию о якобы исчезновении на Донбассе итальянского фоторепортера Роберто Травана.

"По "странному" стечению обстоятельств, вскоре после нашей публикации о награде, которую получила фотография погибшего на Донбассе старшего сержанта Вооруженных сил Украины Кобченко Сергея, представленная итальянским фоторепортером Роберто Траваном на рассмотрение международного конкурса "Tokyo International Foto Awards", в пропагандистских СМИ страны-агрессора поднялась волна фейковых новостей о якобы "исчезновении" итальянского фотографа "на украинской части Донбасса", - приводится предыстория на странице Минобороны в Фейсбуке в пятницу.

В оборонном ведомстве сообщили, что Р.Траван лично связался с ними и подтвердил, что жив, здоров, вовремя вернулся в Италию для празднования с семьей Рождества и Нового года.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что весь Донбасс является украинским, но отдельные его районы временно оккупированы Российской Федерацией.