События

10:46 11.01.2019

Киберполиция разоблачила группу хакеров, укравших более 5 млн грн

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Киберполиция разоблачила группу хакеров, укравших более 5 млн грн

Работники Полесского управления департамента Киберполиции с привлечением сотрудников управления информационных технологий и программирования в западном регионе, Ривенской полиции и Ривенской местной прокуратуры, разоблачили группу лиц в создании вирусов и их использовании для незаконного обогащения.

Как отмечается в сообщении на сайте департамента киберполиции Национальной полиции Украины, злоумышленники создали бот-сеть, которая сканировала и подбирала пароли к компьютерам для получения полного контроля над ними. Получив доступ, в том числе и к онлайн-банкингу, хакеры перечисляли все средства со счетов владельца зараженного компьютера на подконтрольные счета или переводили в криптовалюту. Обычно такие действия проводились в ночное время. При этом банки не реагировали на эти операции, поскольку осуществлялись они от доверенного пользователя и выглядели полностью легитимными.

Кроме того, злоумышленники оставляли "бэкдор" на компьютере жертвы дальнейшего его контроля и использования для совершения преступных действий. Также для получения доступа над компьютерами злоумышленники использовали спам-рассылку инфицированных электронных писем. Как правило, такие письма поступали в адрес представителей юридических лиц.

Как установили в Киберполиции, преступная группа состояла из четырех человек в возрасте от 26 до 30 лет.

По месту жительства участников преступной группы, с привлечением спецназа КОРД, полицейские провели санкционированные обыски. В ходе проведенных обысков были изъяты: компьютерная техника, дополнительные носители информации и черновые записи. Изъятая техника направлено на проведение необходимых экспертиз.

Уголовное производство начато по нескольким статьям уголовного кодекса Украины: ст.361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ст.185 (кража) УК Украины.

Как сообщалось, ранее Киберполиция разоблачила группу лиц, которые с помощью специального технического оборудования опустошали банковские счета граждан в Днепре.

Теги: #ривненская_область #киберполиция #хакеры
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